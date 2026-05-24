"Решение рефери меня шокировало": Верховен прокомментировал свое выступление в бою с Усиком

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал свое выступление в проигранном бою против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе украинца Александра Усика.

Нидерландец в очередной раз заявил, что рефери в ринге несправедливо остановил поединок за секунду до завершения 11-го раунда.

Рико считает, что после пересмотра эпизода официальные лица должны отреагировать на это. Он уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

"Если быть абсолютно честным, я только что пересмотрел концовку боя на видео из-за всех этих комментариев, которые читал в Сети. Знаете, они остановили бой после гонга! То есть прозвучал гонг, и тогда рефери остановил поединок.

А это значит, что мы имеем право подать апелляцию. Ведь в такой остановке нет смысла. Зачем останавливать после гонга? После гонга я должен был получить время на отдых.

Я все знал. Все понимал. Знал, что до гонга еще десять секунд. Понимал, что нужно просто отработать это время на ногах. Поднять руки и блокировать удары. Мне кажется, что это я и делал. Потому решение рефери меня шокировало. Вы видели, что я не был поражен. Я смотрел на рефери и не мог понять, для чего он это сделал

Признать ошибку, пересчитать карточки или признать поединок несостоявшимся. Думаю, что если бы считали карточки, то я бы выиграл. У него затекли руки. Он был абсолютным чемпионом мира. Не видел, чтобы кто-то другой делал с ним то, что я сделал. Надеюсь, мне удалось удивить и шокировать мир бокса. Потому что я здесь серьезно и надолго", — сказал Верховен в комментарии для Boxing News.

В поединке, который состоялся в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, украинец победил нидерландца техническим нокаутом в 11-м раунде.

Сначала Усик отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться на ноги и продолжить поединок. Украинец сразу же пошел добивать нидерландца и рефери за секунду до завершения 11-гораунда остановил бой.

После поражения Верховен возмутился решением рефери, заявив, что тот преждевременно остановил поединок.

Отметим, что на момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

