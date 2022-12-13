Решение WBA о защите титула Усика не помешает бою за "абсолюта" с Фьюри

Поединок между Усиком и Фьюри будет иметь приоритет над боем из Дюбуа.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет иметь приоритет над обязательной защитой пояса по версии WBA.

Об этом заявил инсайдер Майк Коппинджер в Twitter.

Он напомнил, что у Дюбуа и Фьюри есть один промоутер – Фрэнк Уоррен.

"Решение WBA не помешает провести бой Фьюри – Усик за абсолютное чемпионство. И Фьюри, и Дюбуа продвигает Уоррен. Но Дюбуа будет следующим в очереди на обязательное сражение. Есть ротация для объединенных чемпионов, и теперь установлено, что он следующий", – написал Коппинджер.

Это не может быть в порядке Fury-Usyk, чтобы дать импульс. Both Fury and Dubois является promoted by Warren. Но Dubois будет дальше в лине для его мандатной стрелки. Есть ротация для отображенных ремней и это теперь установлено, что находится в дальнейшем. https://t.co/5GvsYOnPv1 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) December 13, 2022

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика провести защиту титула. Обязательным соискателем является британец Даниэль Дюбуа.

Ранее IBF также обязала Усика провести бой против обязательного претендента – Филиппа Хрговича.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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