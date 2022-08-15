"Никаких выводов после первого видео": Ломаченко вдребезги раскритиковали за выложенную вторую часть видео интервью митрополита УПЦ МП

Украинский боксер Василий Ломаченко выложил вторую часть видео интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой (в мире Андрей Коваленко).

Отметим, совсем недавно боксер опубликовал на своей странице в Instagram первое видео с митрополитом, в результате которого его вдребезги раскритиковали подписчики.

Однако Ломаченко не остановился и изложил продолжение интервью, которое Лука дал российской службе ВВС.

"Часть 2. Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас?", – подписал видео Ломаченко.

Этот священнослужитель ранее уже известен скандальными заявлениями. Лука говорил, что украинцы заслужили бомбардировку российской армией, поскольку терпят гей-парады в Киеве. Кроме того, Митрополит является активным противником автокефалии украинской церкви. Также Лука способствует депортации украинцев из Мариуполя, вывозя мирных жителей в Россию.

Как следствие, пользователи снова не оценили поступок Василия, "разбив" его в комментариях к этому видео:

Вася пробил дно... часть 2

Удалил бы страницу как такое постить

Не выдержал и минуты

Ооо кино продолжается

Вася ты дебил

Вася решил судя по всему затроллить свою аудиторию... Никаких выводов после первого видео;

Вася ты что маку клюнул

Зачем я это смотрю

Добавим, Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.