"Никаких выводов после первого видео": Ломаченко вдребезги раскритиковали за выложенную вторую часть видео интервью митрополита УПЦ МП

Украинский боксер Василий Ломаченко выложил вторую часть видео интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой (в мире Андрей Коваленко).
Отметим, совсем недавно боксер опубликовал на своей странице в Instagram первое видео с митрополитом, в результате которого его вдребезги раскритиковали подписчики.
Однако Ломаченко не остановился и изложил продолжение интервью, которое Лука дал российской службе ВВС.
"Часть 2. Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас?", – подписал видео Ломаченко.
Этот священнослужитель ранее уже известен скандальными заявлениями. Лука говорил, что украинцы заслужили бомбардировку российской армией, поскольку терпят гей-парады в Киеве. Кроме того, Митрополит является активным противником автокефалии украинской церкви. Также Лука способствует депортации украинцев из Мариуполя, вывозя мирных жителей в Россию.
Как следствие, пользователи снова не оценили поступок Василия, "разбив" его в комментариях к этому видео:
- Вася пробил дно... часть 2
- Удалил бы страницу как такое постить
- Не выдержал и минуты
- Ооо кино продолжается
- Вася ты дебил
- Вася решил судя по всему затроллить свою аудиторию... Никаких выводов после первого видео;
- Вася ты что маку клюнул
- Зачем я это смотрю
Добавим, Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского.
Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.
- На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.