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"Никаких выводов после первого видео": Ломаченко вдребезги раскритиковали за выложенную вторую часть видео интервью митрополита УПЦ МП

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"Никаких выводов после первого видео": Ломаченко вдребезги раскритиковали за выложенную вторую часть видео интервью митрополита УПЦ МП

Фото: instagram.com/vasiliylomachenko

Украинский боксер Василий Ломаченко выложил вторую часть видео интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой (в мире Андрей Коваленко).

Отметим, совсем недавно боксер опубликовал на своей странице в Instagram первое видео с митрополитом, в результате которого его вдребезги раскритиковали подписчики.

Однако Ломаченко не остановился и изложил продолжение интервью, которое Лука дал российской службе ВВС.

"Часть 2. Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас?", – подписал видео Ломаченко.

Этот священнослужитель ранее уже известен скандальными заявлениями. Лука говорил, что украинцы заслужили бомбардировку российской армией, поскольку терпят гей-парады в Киеве. Кроме того, Митрополит является активным противником автокефалии украинской церкви. Также Лука способствует депортации украинцев из Мариуполя, вывозя мирных жителей в Россию.

Как следствие, пользователи снова не оценили поступок Василия, "разбив" его в комментариях к этому видео:

  • Вася пробил дно... часть 2
  • Удалил бы страницу как такое постить
  • Не выдержал и минуты
  • Ооо кино продолжается
  • Вася ты дебил
  • Вася решил судя по всему затроллить свою аудиторию... Никаких выводов после первого видео;
  • Вася ты что маку клюнул
  • Зачем я это смотрю

Добавим, Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.

  • На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
  • В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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