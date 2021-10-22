Решили, что играют с "Баварией": в России опозорились с составом соперника на табло перед матчем Лиги Европы

Решили, что играют с "Баварией": в России опозорились с составом соперника на табло перед матчем Лиги Европы

Оппонент отомстил в виде победы.

Безумный курьез произошел перед поединком 3-го тура групповой стадии Лиги Европы между российским "Локомотивом" и турецким "Галатасараем".

Так, за несколько мгновений до начала игры домашняя арена московского коллектива показала стартовый состав стамбульцев. Все бы ничего, но на табло вместо имен и фамилий турецкого гранда почему-то появились футболисты мюнхенской "Баварии" и почему-то в составе десяти человек.

Интересно, что эмблема была указана именно "Галатасарая". Также верно указали и главного тренера турок — Фатиха Терима. Мюнхенцы действительно встречались с "Локомотивом", но в прошлом сезоне и в рамках групповой стадии Лиги чемпионов.

Вашему вниманию этот довольно странный инцидент.

Вот этот состав, который показали на табло, и вышел против "Локомотива" в кампании 2020/21, но еще и с форвардом — Робертом Левандовски.

Что касается самого матча, то он завершился со счетом 1:0 в пользу "Галатасарая".

После трех туров стамбульцы имеют в своем активе семь очков и занимают первое место в квартете;

"Локомотив" с одним набранным баллом замыкает группу.

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