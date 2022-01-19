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Решили добить: аутсайдер Серии А получил техническое поражение и очковый штраф

Решили добить: аутсайдер Серии А получил техническое поражение и очковый штраф

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Решили добить: аутсайдер Серии А получил техническое поражение и очковый штраф

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И это не "Дженоа".

Главный аутсайдер Серии А "Салернитана" получил суровое наказание.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "гранатовым" назначили техническое поражение за поединок 19-го тура внутреннего первенства против "Удинезе", который должен был состояться 21 декабря.

Все дело в том, что в декабре из-за трех случаев заражения коронавирусом в команде "Салернитана" не вылетела на этот матч после соответствующего распоряжения местных органов здравоохранения. "Салернитана" наказан из-за несоблюдения регламента Серии А. Гости не поехали в Удине, руководствуясь исключительно рекомендациями ASL (итальянского органа здравоохранения).

Впрочем, в правилах лиги четко прописаны условия перенесения матча. Команда получает отсрочку, если не может собрать минимальную заявку – 13 игроков, среди которых есть один вратарь. "Салернитана" якобы имела соответствующее количество игроков, поэтому по спортивным правилам пропускать выезд она не могла.

Кроме того, клуб получил один балл штрафа, который у него сняли с турнирной таблицы.

Интересно, что ранее в схожих ситуациях для матчей "Ювентус" – "Наполи" и "Лацио" – "Торино" были назначены новые даты проведения после подачи апелляций. "Салернитана" также планирует подавать апелляцию на соответствующее решение.

  • После наказания "Салернитана" имеет всего десять очков и замыкает турнирную таблицу Серии А. От спасительной, 17 позиции команду отделяет восемь пунктов;
  • За "Салернитану" выступает звезда мирового футбола, экс-футболист "Марселя", "Баварии" и "Фиорентины", Франк Рибери.
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