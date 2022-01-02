"Реванш будет более интересным": тренер Уайлдера назвал своего фаворита в будущей битве Усик - Джошуа

Малик Скотт оценил шансы украинца и британца в их второй дуэли.

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт прокомментировал предстоящий бой-реванш между украинским обладателем титулов IBF, WBO, WBA и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

По мнению 41-летнего американца, второй поединок между боксерами станет более интересным, чем их первая встреча. Скотт заявил, что если бы ему пришлось ставить на победителя, то он отдал бы предпочтение украинцу, поскольку тот способен "просчитать" своего соперника.

"Не может быть так, что Джошуа, будучи таким большим и имея возможность навязать свой бой, не сделал этого в поединке с одним из самых мелких бойцов, с которыми он когда-либо дрался. Это идеальное время для него, чтобы использовать свой хороший выбор позиции, габариты и силу, которой он одарен как физически, так и ментально.

Я думаю, что Джошуа, возможно, имеет дело с тем, кто его просчитал. Я не считаю, что с Усиком он сможет драться так же, как с Энди Руисом, где Джошуа мог просто провести бой на задней ноге и выиграть. Мне кажется, что Усик мог просчитать Эй Джея. Если бы я делал ставки, хотя реванш и будет более интересным, но я все равно поставил бы на победу Усика", - сказал Скотт в интервью BoxingScene.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Добавим, что точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

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