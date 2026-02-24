ТСН в социальных сетях

Реванш легенд: объявлена дата и место боя Мейвезер — Пакьяо

Выдающиеся боксеры снова встретятся в ринге.

Максим Приходько
Мейвезер — Пакьяо

Мейвезер - Пакьяо / instagram.com/netflix

Легенды мирового бокса Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо проведут бой-реванш.

О бое официально объявила платформа Netflix, которая и будет транслировать этот поединок.

49-летний американец и 47-летний филиппинец встретятся в ринге 19 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене "Сфера".

Первый бой между Мейвезером и Пакьяо состоялось в мае 2015 года и завершился победой американца единогласным решением судей.

Мейвезер провел свой последний профессиональный поединок в августе 2017 года, когда техническим нокаутом победил звезду UFC Конора Макгрегора. Всего на счету Флойда 50 побед (27 — нокаутом) в 50 поединках.

Пакьяо последний раз боксировал в июле прошлого года, вернувшись в ринг после почти четырехлетней паузы — филиппинец завершил вничью поединок с чемпионом по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриосом. Всего в его послужном списке 62 победы (39 — нокаутом), 3 ничьи и 8 поражений.

Ранее сообщалось, что известный украинский боксер одержал победу над россиянином.

