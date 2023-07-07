Реванш со звездным соотечественником: Джошуа узнал имя следующего соперника и дату боя

Эй Джей будет биться против "Похитителя трупов".

Стало известно, с кем проведет свой следующий бой бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Промоутерская компания Matchroom Boxing сообщила, что Эй Джей встретится в ринге со своим соотечественником Диллианом Уайтом.

Поединок между британцами состоится 12 августа в Лондоне на арене О2.

Отметим, что Джошуа и Уайт уже встречались в ринге в 2015 году. Тогда Энтони выиграл техническим нокаутом в 7-м раунде.

В начале апреля 2023 года Энтони успешно вернулся в ринг после двух подряд поражений от украинца Александра Усика. Британец единогласным решением судей победил американца Джермейна Франклина.

В послужном списке 33-летнего Джошуа 25 побед (22 – нокаутом) и три поражения.

На счету 35-летнего Уайта 29 побед (19 – нокаутом) и три поражения. В своем последнем бою "Похититель трупов" в ноябре прошлого года разделенным решением судей победил того же Франклина.

Напомним, накануне были официально объявлены дата и место титульного боя между Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

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