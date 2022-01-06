Реванш состоялся: "Реал" разобрался с нижнелиговым соперником в Кубке Испании, Лунин сыграл впервые за год

Впрочем, "на ноль" Андрею отстоять не удалось.
Мадридский "Реал" в рамках 1/16 финала Кубка Испании победил в гостях представителя низшего дивизиона "Алькояно" со счетом 3:1.
Отметим, что в стартовом составе Королевского клуба впервые за год появился украинский голкипер – Андрей Лунин. В последний раз он выходил с первых минут за "сливочных" 20 января 2021 года, когда "Реал" также в рамках этой стадии турнира играл именно против "Алькояно". Та игра завершилась сенсационной победой хозяев (2:1). Этот матч должен был стать для мадридцев своеобразным реваншем.
И этот реванш удался. Открыли счет в этой встрече подопечные Карло Анчелотти, сделал это на 39-й минуте защитник Эдер Милитао. Впрочем, в середине второй половины матча Алькояно неожиданно восстановил паритет — отметился Дани Вега.
Несмотря на это, класс "Реала" все же взял свое и в течение двух минут (76, 78) именитые гости дважды забили в ворота оппонента и обеспечили выход в 1/8 финала. За "Реал" забил Марко Асенсио и автогол Хосе Хуана.
- Не без проблем вышла в следующую стадию соревнований и "Барселона", которая в волевом стиле победила на выезде "Линарес" — 2:1;
- Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро;
- С того времени Лунин сдавался в аренду "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо", суммарно за которые провел 29 поединков. Пока в его активе за "Реал" всего два матча, и оба против "Алькояно".