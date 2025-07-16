Реванш Усик – Дюбуа: британец пожаловался из-за недостаточного ажиотажа вокруг боя

Даниель Дюбуа / © instagram.com/dynamite_daniel_dubois

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Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа выразил разочарование из-за недостаточного ажиотажа вокруг боя-реванша с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

"Это точно самый большой бой в моей жизни. Странно, но создается впечатление, будто все происходит "под одеялом" – нет того ажиотажа, которого я ожидал от объединительного боя. Хотя, возможно, все изменится в день поединка.

Кажется, каждый мой бой сопровождается каким-то странным настроением. Не могу понять, почему так.

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Джошуа тоже не особо занимался трештоком. Но каждый его бой – это аншлаг и сплошное шоу. А с моими боями всегда что-то такое непонятное.

Но после этого боя я хочу все расставить на свои места и двигаться вперед уже как настоящий чемпион мира. Абсолютный чемпион мира", – сказал Дюбуа в комментарии The Guardian.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

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Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.