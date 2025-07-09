Реванш Усик – Дюбуа: расписание событий последней недели перед боем

Усик – Дюбуа

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Представлено расписание медиамероприятий, которые состоятся на последней неделе перед объединительным боем между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Как сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions, поединку между украинцем и британцем будут предшествовать открытые тренировки, пресс-конференция и взвешивание.

Вашему вниманию полное расписание медиамероприятий перед реваншем Усик – Дюбуа. Время начала указано киевское.

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Расписание мероприятий перед реваншем Усик – Дюбуа

Среда, 16 июля, 18:00. Открытые тренировки.

Четверг, 17 июля, 15:00. Пресс-конференция.

Пятница, 18 июля, в 17:00. Церемония взвешивания.

Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего состоится главный бой между Усиком и Дюбуа, который начнется не ранее 23:30.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.