Реванш Усик - Джошуа: промоутер высказался о возможности провести бой в Киеве

Эдди Хирн не прочь устроить поединок в Украине, но необходимо посчитать, будет ли это финансово выгодно.
Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с местом проведения боя-реванша между новоиспеченным чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа.
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Сразу после своей победы в Лондоне Александр на пресс-конференции заявил, что хочет провести реванш в Украине на столичном "Олимпийском", на что Хирн ответил, что это маловероятно.
Теперь же промоутер заявил, что готов организовать поединок в Киеве, если это будет целесообразно с финансовой точки зрения.
"У меня есть желание провести реванш на открытой площадке, но сделал бы это в апреле. Мы делали это раньше. Также я хочу, чтобы второй бой состоялся в Великобритании, но я уверен, что команда Усика хочет, чтобы он состоялся в Киеве.
У меня нет проблем с тем, чтобы провести бой в Украине. У меня нет проблем, чтобы поехать в Киев. Нужно все проанализировать и посмотреть, какой доход в этом случае мы можем получить. Конечно, наш первый выбор - это Великобритания. Сейчас мы уже имеем предложения, чтобы провести реванш на Ближнем Востоке", - сказал Хирн Boxing News 24.
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- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
- Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.
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