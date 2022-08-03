Реванш Усик – Джошуа: сколько заработают боксеры за повторную дуэль

Определился гонорар чемпиона мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика в повторном бою с британцем Энтони Джошуа.

Отметим, что в отличие от первой дуэли между этими боксерами денежное вознаграждение для обоих боксеров будет значительно больше. Особенно это касается Усика, ведь по итогам первого боя он получил в пять раз меньше, чем британец.

Так, по информации журналиста Talk Sport Майкла Бенсона, второй поединок должен принести боксерам 65 миллионов фунтов ( 80 млн долларов ).

Ранее промоутер Усика Александр Красюк сообщил о том, что общий гонорар будет поделен 50 на 50. То есть денежное вознаграждение Усика за бой-реванш с Джошуа составляет 40 миллионов долларов. Интересно, что в первом бою, по информации СМИ, гонорар Усика составил 3 млн фунтов (4,08 млн долларов), а Джошуа – 15 млн фунтов (20,4 млн долларов).

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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