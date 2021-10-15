Реванш Усик - Джошуа: стало известно, как боксеры поделят гонорары за второй поединок

Реванш Усик - Джошуа: стало известно, как боксеры поделят гонорары за второй поединок

Украинец и британец заработают поровну за свой второй бой.

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика Александр Красюк рассказал, какие гонорары получат его клиент и британец Энтони Джошуа за бой-реванш.

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По словам промоутера, Усик и Джошуа поровну поделят заработанные деньги.

"Переговорный процесс уже не будет проходить. Мы обо всем договорились еще в начале. 50 на 50", - сказал Красюк в прямом эфире instagram.com/boxingukraineboxing.

Отметим, что в первом бою, по информации СМИ, гонорар Усика составил 3 млн фунтов (4,08 млн долларов), а Джошуа - 15 млн фунтов (20,4 млн долларов).

К слову, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер за чемпионский поединок заработали 30 млн долларов и 20 млн долларов соответственно.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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