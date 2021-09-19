Реванш за еврокубки: "Заря" разгромила "Черноморец" и приблизилась к 3-му месту УПЛ (видео)

"Мужики" решили исход поединка в свою пользу еще в первом тайме.
Луганская "Заря" разгромила одесский "Черноморец" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги, взяв тем самым реванш за поражение от норвежского "Буде-Глимт" в Лиге конференций (1:3). Поединок на "Славутич-Арене" в Запорожье завершился со счетом 3:0.
"Мужики" вышли вперед уже на 2-й минуте поединка. С передачи Артема Громова в воротах гостей "расписался" Владислав Кабаев.
Перед самым перерывом счет стал 2:0. Это Александр Гладкий реализовал пенальти, который заработал Владислав Кочергин.
Точка в матче была поставлена на 88-й минуте. Великолепный гол после сольного прохода забил Аллахьяр Сайядманеш.
- "Заря" (14 очков) занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" (5 баллов) - 14-й.
- В 9-м туре УПЛ "Заря" 26 сентября в гостях сыграет с "Днепром-1". "Черноморец" днем позже примет "Ингулец".