Реванш за еврокубки: "Заря" разгромила "Черноморец" и приблизилась к 3-му месту УПЛ (видео)

Реванш за еврокубки: "Заря" разгромила "Черноморец" и приблизилась к 3-му месту УПЛ (видео)

"Мужики" решили исход поединка в свою пользу еще в первом тайме.

Луганская "Заря" разгромила одесский "Черноморец" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги, взяв тем самым реванш за поражение от норвежского "Буде-Глимт" в Лиге конференций (1:3). Поединок на "Славутич-Арене" в Запорожье завершился со счетом 3:0.

"Мужики" вышли вперед уже на 2-й минуте поединка. С передачи Артема Громова в воротах гостей "расписался" Владислав Кабаев.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Черноморец - 1:0. Видео гола Кабаева (2`)

Перед самым перерывом счет стал 2:0. Это Александр Гладкий реализовал пенальти, который заработал Владислав Кочергин.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Черноморец - 2:0. Видео гола Гладкого (п) (45`)

Точка в матче была поставлена на 88-й минуте. Великолепный гол после сольного прохода забил Аллахьяр Сайядманеш.

"Заря" (14 очков) занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" (5 баллов) - 14-й.

В 9-м туре УПЛ "Заря" 26 сентября в гостях сыграет с "Днепром-1". "Черноморец" днем позже примет "Ингулец".

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