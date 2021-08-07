Реванш за поражение в группе: сборная США по баскетболу в четвертый раз подряд выиграла "золото" Олимпиады

Американская Dream Team вновь подтвердила звание сильнейшей на планете.
Сборная США по баскетболу завоевала золотые награды Олимпийских игр-2020. В финале американцы победили команду Франции со счетом 87:82.
Самым результативным на паркете стал звезда НБА Кевин Дюрант, который принес команде США 29 очков.
Таким образом, американцы взяли реванш у французов за поражение в стартовом матче группового этапа (76:83). В Токио американские баскетболисты проиграли впервые за 17 лет.
- Сборная США в четвертый раз подряд стала олимпийским чемпионом по баскетболу. В целом американцы 16 раз выигрывали золотые медали на Олимпиадах.
- Франция в третий раз стала серебряным призером Олимпийских игр.
- В матче за "бронзу" поборются Словения и Австралия.