Революция в мировом футболе: УЕФА одобрил новые правила финансовой устойчивости

Нововведения вступят в силу в июне 2022 года.

Исполнительный комитет УЕФА во время заседания утвердил новые правила лицензирования и финансовой устойчивости, которые вступят в силу в июне 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что основной целью новшеств является достижение финансовой устойчивости.

"Это будет достигнуто благодаря трем ключевым факторам: платежеспособности, стабильности и контролю над расходами.

О платежеспособности: новое правило отсутствия просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, налоговыми органами и УЕФА) обеспечит лучшую защиту кредиторов. Контроль будет проводиться ежеквартально, терпимость к просроченным платежам будет меньше.

Новые требования к доходам от футбольной деятельности — эволюция действующих требований безубыточности, они расширят финансовые возможности клубов. Чтобы облегчить процесс внедрения, расчет доходов от футбольной деятельности аналогичен расчету результата безубыточности.

Допустимое отклонение от точки безубыточности увеличилось с 30 миллионов евро за три года до 60 миллионов евро. В то же время требования по обеспечению справедливой стоимости соглашений, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали значительно строже", — отмечают в организации.

Наибольшее новшество – введение правил расходов на команду, чтобы обеспечить лучший контроль над расходами по заработной плате игроков и расходов на трансферы. Теперь расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70% доходов клуба. Нарушения приведут к заранее определенным финансовым и спортивным санкциям.

Новые правила вступят в силу в июне 2022 года. Внедрение будет осуществляться постепенно в течение трех лет, чтобы дать клубам необходимое время для адаптации.

Напомним, что УЕФА приняло решение перенести финальную стадию женского чемпионата Европы.

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