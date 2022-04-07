Революция в мировом футболе: УЕФА одобрил новые правила финансовой устойчивости

Нововведения вступят в силу в июне 2022 года.
Исполнительный комитет УЕФА во время заседания утвердил новые правила лицензирования и финансовой устойчивости, которые вступят в силу в июне 2022 года.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Отмечается, что основной целью новшеств является достижение финансовой устойчивости.
"Это будет достигнуто благодаря трем ключевым факторам: платежеспособности, стабильности и контролю над расходами.
О платежеспособности: новое правило отсутствия просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, налоговыми органами и УЕФА) обеспечит лучшую защиту кредиторов. Контроль будет проводиться ежеквартально, терпимость к просроченным платежам будет меньше.
Новые требования к доходам от футбольной деятельности — эволюция действующих требований безубыточности, они расширят финансовые возможности клубов. Чтобы облегчить процесс внедрения, расчет доходов от футбольной деятельности аналогичен расчету результата безубыточности.
Допустимое отклонение от точки безубыточности увеличилось с 30 миллионов евро за три года до 60 миллионов евро. В то же время требования по обеспечению справедливой стоимости соглашений, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали значительно строже", — отмечают в организации.
Наибольшее новшество – введение правил расходов на команду, чтобы обеспечить лучший контроль над расходами по заработной плате игроков и расходов на трансферы. Теперь расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70% доходов клуба. Нарушения приведут к заранее определенным финансовым и спортивным санкциям.
Новые правила вступят в силу в июне 2022 года. Внедрение будет осуществляться постепенно в течение трех лет, чтобы дать клубам необходимое время для адаптации.
Напомним, что УЕФА приняло решение перенести финальную стадию женского чемпионата Европы.
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