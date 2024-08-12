Рейнджерс – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Первый поединок между командами завершился вничью 1:1.

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет с шотландским "Рейнджерс" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Хэмпден-Парк" в Глазго. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся 6 августа в польском Люблине, "Динамо" на последних секундах упустило победу над "Рейнджерс" (1:1)

Где смотреть матч Рейнджерс – Динамо

В Украине поединок "Рейнджерс" – "Динамо" в прямом эфире покажут телеканалы 2+2, Динамо TV, официальный Youtube-канал "бело-синих", а также Youtube-канал FootballHub.

Кроме того, игру можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Онлайн-видеотрансляция матча "Рейнджерс" – "Динамо" также будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Рейнджерс – Динамо

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является вице-чемпион Шотландии. На победу "Рейнджерс" можно поставить с коэффициентом 1,99. Ничья – 3,75. Выигрыш "Динамо" – 4,00.

Также выше оцениваются шансы шотландского клуба на выход в следующую стадию – 1,58. Коэффициент на итоговый успех команды Александра Шовковского составляет 2,47.

Победитель противостояния "Динамо" – "Рейнджерс" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сразится за путевку в основной этап самого престижного еврокубка с победителем пары "Зальцбург" (Австрия) – "Твенте" (Нидерланды).

Тот, кто проиграет в двухматчевой дуэли между "Динамо" и "Рейнджерс", автоматически попадет в основную стадию второго по рангу евротурнира, Лиги Европы.

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