Рейнджерс – Динамо: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Смотрите в прямом эфире второй поединок "бело-синих" против вице-чемпиона Шотландии.

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет с шотландским "Рейнджерс" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Хэмпден-Парк" в Глазго. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся 6 августа в польском Люблине, "Динамо" на последних секундах упустило победу над "Рейнджерс" (1:1)

Победитель противостояния "Динамо" – "Рейнджерс" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сразится за путевку в основной этап самого престижного еврокубка с победителем пары "Зальцбург" (Австрия) – "Твенте" (Нидерланды).

Тот, кто проиграет в двухматчевой дуэли между "Динамо" и "Рейнджерс", автоматически попадет в основную стадию второго по рангу евротурнира, Лиги Европы.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция поединка "Рейнджерс" – "Динамо".

Добавим, что в пятницу, 9 августа, "Динамо" провело свой стартовый матч в новом сезоне украинской Премьер-лиги (УПЛ). Команда Александра Шовковского, несмотря на голевую ошибку голкипера, на выезде победила ровенский "Верес".

Поединок первого тура УПЛ, в котором "Динамо" должно было в гостях сыграть против "Александрии", был перенесен. В третьем туре чемпионата Украины киевляне 17 августа во Львове встретятся с "Карпатами".

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