Рейтинг ФИФА: сборная Украины завершила 2021 год в топ-25 команд планеты

Рейтинг ФИФА: сборная Украины завершила 2021 год в топ-25 команд планеты

Подопечные Александра Петракова опустились на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала последний рейтинг национальных сборных в 2021 году.

Сборная Украины завершила год в топ-25 команд мира. Подопечные Александра Петракова разместилась на 25-м месте , набрав 1535 очков.

Если брать только европейские сборные, то "сине-желтые" занимают 15-е место. Среди команд, которые украинцы оставили позади себя, - Польша, Австрия, Чехия, Россия и Турция.

Отметим, что соперник сборной Украины в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022, команда Шотландии, занимает 38-е место рейтинга ФИФА.

А Ирландия и Армения, которые вместе с теми же шотландцами будут оппонентами "сине-желтых" в Лиге наций-2022/23, идут на 47-й и 92-й строчках соответственно.

Лидером мировой классификации остается команда Бельгии. На втором месте - Бразилия. Третья - Франция. Победители Евро-2020 итальянцы расположились на 6-й позиции.

Belgium end a fourth straight year on top

Canada are 2021's 'Most Improved Side'



Выстрел из года в другие крупные вина в конце #FIFARanking of 2021 — FIFA.com (@FIFAcom) December 23, 2021

В 2021 году сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020 и заняла второе место в отборе на ЧМ-2022, пробившись в стыковые матчи.

По сравнению с прошлым годом "сине-желтые" опустились на одну позицию, 2020 год украинская команда завершила на 24-й строчке.

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