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Рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории: на каком месте Усик
Александр остался лидером рейтинга Р4Р от The Ring.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.
38-летний украинский боксер бессменно возглавляет этот рейтинг с лета прошлого года – после своей победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
В топ-3 рейтинга по-прежнему входят абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и обладатель пояса WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.
Единственное изменение в топ-10 – подъем на шестую позицию японца Дзюнто Накатани, который в июне этого года одержал победу над своим соотечественником Ресуке Нишидой, защитив титул WBC и завоевав пояс IBF в легчайшем весе.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Дзюнто Накатани (+1 позиция)
7. Джесси Родригес (-1)
8. Сауль Альварес
9. Кен Широ
10. Давид Бенавидес
Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
В послужном списке Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.