Рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории: на каком месте Усик

Александр Усик / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.

38-летний украинский боксер бессменно возглавляет этот рейтинг с лета прошлого года – после своей победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В топ-3 рейтинга по-прежнему входят абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и обладатель пояса WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.

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Единственное изменение в топ-10 – подъем на шестую позицию японца Дзюнто Накатани, который в июне этого года одержал победу над своим соотечественником Ресуке Нишидой, защитив титул WBC и завоевав пояс IBF в легчайшем весе.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

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4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Дзюнто Накатани (+1 позиция)

7. Джесси Родригес (-1)

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8. Сауль Альварес

9. Кен Широ

10. Давид Бенавидес

Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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В послужном списке Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.