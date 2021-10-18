Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-5 теннисисткам планеты, а трое других украинок обновили личные рекорды

Последним на данный момент турниром для Элины являются соревнования в Индиан-Уэллсе.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вернула одну строчку в рейтинге WTA.

27-летняя украинка поднялась с седьмой на шестую позицию в списке лучших теннисисток мира.

Отметим, что последним на данный момент турниром для Свитолиной являются соревнования в Индиан-Уэллсе, где она остановилась на стадии 1/8 финала. В рамках четвертого круга соревнований 27-летняя украинка потерпела разгромное поражение от представительницы США Джессики Пегулы — 1:6, 1:6.

Если принимать во внимание топ-10 теннисисток мира, то здесь дебют оформила туниска Онс Жабер, новый личный рекорд установила Мария Саккари (Греция). Также отметим возвращение в топ-10 японки Наоми Осаки, которая после US Open на корт не выходила. Зато у польки Иги Свьонтек отняли очки за прошлогоднюю победу на Ролан Гаррос, из-за чего она опустилась на 11-ю позицию.

Что касается других украинок, то они также улучшили свои позиции в этом рейтинге. Так, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дарья Снигур и вовсе обновили личные рекорды. Теперь Костюк занимает лучшее в своей карьере 53-е место, Калинина — 57-е, а Снигур — 184-е. Улучшили свое положение в рейтинге также Екатерина Козлова (130), Леся Цуренко (145), Катарина Завацкая (170) и Екатерина Бондаренко (212). На одну позицию опустилась Даяна Ястремская (76).

Обновленный рейтинг WTA

1. Эшли Барти (Австралия, 9077)

2. Арина Соболенко (Беларусь, 7115)

3. Каролина Плишкова (Чехия, 5320)

4. Барбора Крейчикова (Чехия, 4748, +1)

5. Гарбинье Мугуруса (Испания, 4425, +1)

6. Элина Свитолина (Украина, 4376, +1)

7. Мария Саккари (Греция, 4005, +2)

8. Онс Жабер (Тунис, 3500, +6)

9. Белинда Бенчич (Швейцария, 3365, +1)

10. Наоми Осака (Япония, 3326, +2)

53. Марта Костюк (Украина, 1130, +5)

57. Ангелина Калинина (Украина, 1070, +5)

76. Даяна Ястремская (Украина, 898, -1)

130. Екатерина Козлова (Украина, 575, +6)

145. Леся Цуренко (Украина, 511, +4)

170. Катарина Завацкая (Украина, 426, +5)

184. Дарья Снигур (Украина, 373, +8)

212. Екатерина Бондаренко (Украина, 331, +3)

В чемпионской гонке Свитолина улучшила свою позицию и теперь занимает 11 место.

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