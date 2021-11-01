Рейтинг WTA: Свитолина впервые за четыре года вылетела из списка топ-10 теннисисток планеты

Рейтинг WTA: Свитолина впервые за четыре года вылетела из списка топ-10 теннисисток планеты

А вот Костюк установила личный рекорд.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выпала из списка топ-10 мирового рейтинга WTA.

27-летняя Свитолина из-за того, что не сумела квалифицироваться на Итоговый турнир, потеряла 1 080 очков за эти соревнования в 2019 году, где она дошла до финала, но уступила Эшли Барти. В итоге, Элина опустилась сразу на восемь ступенек и теперь занимает 14 место .

Отметим, что украинка впервые с мая 2017 года находится вне списка десяти лучших теннисисток планеты.

В то же время, личный рекорд обновила Марта Костюк, дебютировавшая в топ-50. Она поднялась на 50-е место , улучшив свой показатель на пять строчек. Ангелина Калинина поднялась на две позиции ( 57 ), Леся Цуренко – на 14 ( 113 ), а Екатерина Козлова улучшила свой рейтинг на три строчки ( 129 ).

Опустились в рейтинге Даяна Ястремская, потерявшая сразу 21 место ( 100 ), а также Катарина Завацкая ( 179) и Дарья Снигур ( 188 ).

Если брать во внимание топ-10 теннисисток мира, то здесь стоит отметить появление эстонки Анетт Контавейт, которая благодаря победе на турнире в Румынии сумела не только оказаться в списке лучших, но и квалифицироваться на Итоговый турнир. Вернулась в первую десятку Анжелик Кербер. Барбор Крейчикова, Мария Саккари и Онс Жабер обновили личные рекорды.

Что касается падения, то, кроме Свитолиной, покинули первую десятку японка Наоми Осака и представительница Швейцарии — Белинда Бенчич.

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЙТИНГ WTA

1. Эшли Барти (Австралия, 7701)

2. Арина Соболенко (Беларусь, 6150)

3. Барбора Крейчикова (Чехия, 4708, +1)

4. Каролина Плишкова (Чехия, 4695, -1)

5. Гарбинье Мугуруса (Испания, 4425)

6. Мария Саккари (Греция, 3985, +1)

7. Онс Жабер (Тунис, 3455, +1)

8. Анетт Контавейт (Эстония, 3416, +6)

9. Анджелик Кербер (Германия, 3320, +3)

10. Ига Швентек (Польша, 3306, +1)

Украинки в обновленном рейтинге WTA .

В Чемпионской гонке WTA определились все восемь участников. Это Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Мария Саккари, Ига Швентек, Гарбиньо Мугуруса, Паула Бадоса и Анетт Контавейт. Именно эти теннисистки и сыграют на Итоговом турнире.

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