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"Режим турбо": легендарный Тайсон впечатлил молниеносной скоростью в 54 года (видео)

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"Режим турбо": легендарный Тайсон впечатлил молниеносной скоростью в 54 года (видео)

instagram.com/miketyson

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе готовится вернуться в ринг.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон продолжает поддерживать форму после состоявшегося поединка с соотечественником Роем Джонсом, в котором была зафиксирована скандальная ничья.

Тренер супертяжеловеса Рафаэль Кордейро опубликовал в Instagram ролик с работой своего подопечного. На видео Майк проводит молниеносные удары и уходит от атак наставника.

"Дисциплина помогает не забывать то, к чему стремишься", - подписал пост Кордейро. Один из фанатов отреагировал на видео словами: "Режим турбо".

  • В послужном списке Тайсона 58 боев, 50 из которых он выиграл.
  • Его выставочный бой против Джонса проходил в 8-раундовом формате по 2 минуты.
  • Завершение поединка не обошлось без скандала. Сначала Тайсон разозлился на решение присудить ничью. А конферансье Майк Баффер отказался объявлять результат, вместо него это сделал журналист, который брал интервью у боксеров.
  • Тайсон уже заявил, что готов снова выйти в ринг и пообещал, что будет выглядеть лучше, чем в поединке с Джонсом.