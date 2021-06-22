"Режим турбо": легендарный Тайсон впечатлил молниеносной скоростью в 54 года (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе готовится вернуться в ринг.
Легендарный американский боксер Майк Тайсон продолжает поддерживать форму после состоявшегося поединка с соотечественником Роем Джонсом, в котором была зафиксирована скандальная ничья.
Тренер супертяжеловеса Рафаэль Кордейро опубликовал в Instagram ролик с работой своего подопечного. На видео Майк проводит молниеносные удары и уходит от атак наставника.
"Дисциплина помогает не забывать то, к чему стремишься", - подписал пост Кордейро. Один из фанатов отреагировал на видео словами: "Режим турбо".
- В послужном списке Тайсона 58 боев, 50 из которых он выиграл.
- Его выставочный бой против Джонса проходил в 8-раундовом формате по 2 минуты.
- Завершение поединка не обошлось без скандала. Сначала Тайсон разозлился на решение присудить ничью. А конферансье Майк Баффер отказался объявлять результат, вместо него это сделал журналист, который брал интервью у боксеров.
- Тайсон уже заявил, что готов снова выйти в ринг и пообещал, что будет выглядеть лучше, чем в поединке с Джонсом.