Резонансный арест одноклубника Роналду: звезде "Манчестер Юнайтед" выдвинули новые обвинения

Полиция продолжает допрашивать 20-летнего вингера "красных дьяволов".

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, задержанный по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки - модели Герриет Робсон, продолжает находиться под стражей.

Как сообщает BBC, правоохранители продолжают допрашивать 20-летнего игрока сборной Англии. Если раньше его обвиняли в сесуальном насилии и нанесении телесных повреждений, то сейчас дело, вероятно, было переквалифицировано.

Мейсону предъявили новые обвинения: в угрозах убийством. Таким образом, Гринвуду будет грозить более серьезное наказание.

Напомним, в воскресенье, 30 января, девушка Гринвуда модель Герриет Робсон обвинила футболиста в домашнем насилии. В сторис Instagram она опубликовала видео и фото со следами побоев. На теле, руках и ногах у Робсона были многочисленные гематомы, а лицо разбито до крови.

Позже Робсон удалила скандальные публикации из своего Instagram, но это уже не спасло Гринвуда от проблем.

МЮ на неопределенный срок отстранил нападающего от игр и тренировок. Также с подозреваемым отказались сотрудничать спонсоры, а компания-разработчик видеоигр EA Sports убрала Гринвуда из футбольного симулятора FIFA 22.

Гринвуд является воспитанником "манкунианцев", а за первую команду МЮ выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, 6 голов и одна результативная передача.

В 2020 году Гринвуд дебютировал за сборную Англии, но на Евро-2020, где команда Гарета Саутгейта дошла до финала, он не поехал из-за травмы.

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