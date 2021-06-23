Результат не в пользу Украины: Хорватия вырвала победу в матче с Шотландией и вышла в 1/8 финала Евро-2020

"Клетчатые" впервые выиграли на турнире.

Сборная Хорватии обыграла национальную команду Шотландии в матче третьего тура группы D Евро-2020. Встреча на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершилась со счетом 3:1. Этот результат не устроил сборную Украины, которой для выхода в 1/8 финала турнира нужна была ничья в этом поединке.

Англия с 7 очками финишировала первой в группе D. Хорватия (4 балла) - вторая, Чехия (4) - третья, Шотландия (1) - последняя.

В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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