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Результат не в пользу Украины: Хорватия вырвала победу в матче с Шотландией и вышла в 1/8 финала Евро-2020

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Результат не в пользу Украины: Хорватия вырвала победу в матче с Шотландией и вышла в 1/8 финала Евро-2020

Associated Press

"Клетчатые" впервые выиграли на турнире.

Сборная Хорватии обыграла национальную команду Шотландии в матче третьего тура группы D Евро-2020. Встреча на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершилась со счетом 3:1. Этот результат не устроил сборную Украины, которой для выхода в 1/8 финала турнира нужна была ничья в этом поединке.

  • Англия с 7 очками финишировала первой в группе D. Хорватия (4 балла) - вторая, Чехия (4) - третья, Шотландия (1) - последняя.
  • В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.