Результат общественного давления: Босния и Герцеговина объявила об отмене матча с Россией

В то же время боснийцы полностью не отказались играть с командой страны-террориста и могут сделать это позже.

Сборная Боснии и Герцеговины не сыграет товарищеский поединок с командой РФ, который был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Такое решение принял Боснийский футбольный союз (NSBiH) на специальном заседании исполкома организации.

"Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, в это время сыгран не будет. На сегодняшнем заседании Исполнительного Совета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины матч, запланированный на 19 ноября, был перенесен", - говорится в сообщении.

В свою очередь, президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович заявил, что матч со сборной страны-агрессора может быть сыгран в будущем.

Напомним, ранее стало известно, что сборная России нашла нового соперника для спарринга. 17 ноября национальная команда страны-террориста в Душанбе сыграет с Таджикистаном.

Товарищеский матч между сборными Боснии и Герцеговины и РФ: реакция мирового сообщества

После официального объявления о поединке между боснийцами и россиянами в УЕФА сообщили, что не возражают против его проведения. В ответ Украинская ассоциация футбола (УАФ) требовала от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессора.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Позже в СМИ появилась информация, что УЕФА может применить серьезные санкции в отношении Боснии и Герцеговины в случае игры с Россией. Возможный пакет санкций предусматривал отстранение боснийских клубов и сборных от всех европейских турниров, а также лишение местной федерации финансирования от различных проектов УЕФА и ФИФА.

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