"Результат в нашу пользу": Луческу прокомментировал исход поединка против "Бенфики" в Лиге чемпионов

Наставник "бело-синих" остался доволен набранному очку.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью с "Бенфикой" (0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Позитивный результат. Играли против очень хорошего соперника. Я говорил это и до матча. Это команда, которая инвестирует очень много денег в игроков. Мы сыграли очень хорошо в обороне. Ждали своего момента. Были еще какие-то моменты у нас, штанга. Жаль, что не засчитали гол в конце матча.

Сложная группа. Матчи проходят в хорошем ритме. Будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои игроки поверили в себя, в каждой игре добавляли в уверенности, смелости, чтобы улучшали командную игру.

Когда смотришь на наших центральных защитников, им 19-21 год, а у соперника – далеко за 30, то кажется, что результат все-таки в нашу пользу", - сказал Луческу в эфире MEGOGO по окончании поединка.

В другом матче стартового тура группы E "Барселона" на "Камп Ноу" проиграла "Баварии" (0:3).

"Баварии" (0:3). Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Бавария" - "Динамо", "Бенфика" - "Барселона".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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