Результат в пользу "Динамо": "Бавария" разбила "Бенфику" с Яремчуком в Лиге чемпионов (видео)

Результат в пользу "Динамо": "Бавария" разбила "Бенфику" с Яремчуком в Лиге чемпионов (видео)

Мюнхенцы уничтожили "орлов" в поединке с двумя отмененными мячами и автоголом.

Мюнхенская "Бавария" разгромила лиссабонскую "Бенфику" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на "Эштадиу да Луж" закончился со счетом 4:0 в пользу команды Юлиана Нагельсмана.

Немецкий гранд долго не мог поразить ворота хозяев. На 43-й минуте арбитр отменил гол Роберта Левандовски из-за игры рукой, а на 52-й минуте не засчитал мяч Томаса Мюллера из-за офсайда. В обоих случаях решение было принято после просмотра видеоповторов (VAR).

Первый чистый гол мюнхенцы забили на 70-й минуте. Его автором стал Лерой Сане. Распечатав ворота "орлов", "Бавария" не только удержала победу, а и довела дело до разгрома.

На 80-й минуте Эвертон срезал мяч в собственные ворота. На 82-й минуте Левандовски забил третий гол в ворота "Бенфики", а на 84-й точку в поединке поставил Сане, который оформил дубль.

Украинец Роман Яремчук провел на поле 76 минут, не отметившись результативными действиями.

В другом матче 3-го тура этого квартета киевское "Динамо" на "Камп Ноу" минимально проиграло "Барселоне" - 0:1 .

. "Бавария" (9 очков) после трех туров продолжает лидировать в группе Е. "Бенфика" (4 балла) идет на втором месте, "Барселона" (3) - третья, "Динамо" (1) - последнее.

Четвертый тур ЛЧ запланирован на 2 ноября: "Динамо" - "Барселона", "Бавария" - "Бенфика".

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