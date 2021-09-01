Результат в пользу Украины? Сборная Франции не смогла обыграть Боснию и Герцеговину

Результат в пользу Украины? Сборная Франции не смогла обыграть Боснию и Герцеговину

Чемпионам мира пришлось доигрывать поединок в меньшинстве.

Сборная Франции не смогла обыграть национальную команду Боснии и Герцеговины в домашнем матче 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе "Стад де ла Мено" в Страсбуре завершилась со счетом 1:1.

Гости вполне достойно смотрелись на протяжении всего поединка на фоне действующих чемпионов мира и заслуженно увезли домой одно очко.

Именно подопечные Ивайло Петева и открыли счет в игре на 36-й минуте. Сделал это звездный форвард и капитан гостей Эдин Джеко. Однако спустя четыре минуты хозяева отыгрались. Результативным ударом отметился Антуан Гризманн.

Associated Press

В дебюте второго тайма прямую красную карточку получил защитник французов Жюль Кунде, чем упростил задачу для соперника по удержанию нужного счета, с чем тот справился на отлично.

После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе французской сборной 8 очков. "Трехцветные" лидируют в группе D.

В активе Боснии и Герцеговины два очка в трех встречах и 4-е место в квартете.

Свой следующий матч французы проведут против сборной Украины 4 сентября на НСК "Олимпийский". Босния и Герцеговина 7 сентября примет Казахстан.

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