Результат в пользу Украины: сборная России позорно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Из квартета B в плей-офф вышли бельгийцы и датчане.

Сборная Дании разгромила команду России в матче третьего тура группы C Евро-2020. Поединок в Копенгагене завершился уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

Датская команда вышла вперед на 38-й минуте, отличился Миккель Дамсгор. Во втором тайме Юссуф Поульсен на 59-й минуте удвоил преимущество хозяев.

На 70-й минуте Артем Дзюба реализовал довольно спорный пенальти. сократив отставание в счете, однако голы Андреаса Кристенсена и Йоакима Мехле похоронили шансы России.

В паралельный игре группы B Бельгия победила Финляндию - 2:0. Бельгийцы (9 очков) заняли первое место квартета, Дания (3) - вторая, Финляндия (3) - третья, Россия (3) - последняя.

Стоит отметить, что эти результаты улучшили шансы Украины выйти в плей-офф, поскольку Финляндия имеет худшие показатели пропущенных мячей, чем команда Андрея Шевченко.

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