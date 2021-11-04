Результат в пользу "Зари": Моуринью чуть снова не проиграл норвежцам в Лиге конференций (видео)

Результат в пользу "Зари": Моуринью чуть снова не проиграл норвежцам в Лиге конференций (видео)

Римляне дважды уступали в счете, но сумели избежать поражения в конце матча.

Итальянская "Рома" и норвежский "Буде-Глимт" расписали результативную ничью в поединке 4-го тура групповой стадии Лиги конференций. Встреча на "Стадио Олимпико" в Вечном городе завершилась со счетом 2:2 .

В компенсированное к первому тайму время гостей вывел вперед Ола Сольбаккен.

На 54-й минуте римляне отыгрались усилиями Стефана Эль-Шаарави.

Однако на 65-й минуте Эрик Ботхейм отправил второй мяч в ворота "волков".

От поражения команду Жозе Моуринью спас точный удар Рожера Ибаньеса за шесть минут до конца основного времени.

Таким образом, итальянский гранд не сумел взять реванш у норвежцев за унизительный гостевой проигрыш со счетом 1:6.

В другом матче 4-го тура этого квартета луганская "Заря" обыграла софийский ЦСКА - 2:0 .

. После четырех туров лидирует в группе "Буде-Глимт" (8 очков). На втором месте - "Рома" (7 баллов). Заря (6 пунктов) после двух побед подряд наступает им на пятки. Софийский ЦСКА с одним баллом занимает последнюю строчку.

В пятом туре Лиги конференций "Заря" на выезде встретится с "Ромой", а софийский ЦСКА приедет в Норвегию на битву с "Буде-Глимтом". Игры состоятся 25 ноября.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах ЛЕ.

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