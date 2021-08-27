Результативный старт 6-го тура УПЛ: "Черноморец" отобрал очки у "Александрии", не позволив ей догнать "Динамо"

Результативный старт 6-го тура УПЛ: "Черноморец" отобрал очки у "Александрии", не позволив ей догнать "Динамо"

Новичок первенства смог остановить опытного соперника.

Одесский "Черноморец" сыграл вничью с "Александрией" в стартовом матче 6-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Черноморец" в Одессе завершилась со счетом 2:2.

Основные события в поединке развернулись уже после перерыва. Первыми забить удалось хозяевам. На 68-й минуте их вперед вывел Артур Авагимян.

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Через четыре минуты гости счет сравняли. Сделал это Максим Третьяков. По прошествии следующих четырех минут "Черноморец" забил второй мяч. Его автором стал Владислав Ванат.

Но удержать победу одесситы не смогли. На 84-й минуте итоговый результат встречи установил Денис Устименко.

"Черноморец" набрал 4 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" с 11 баллами идет 5-й.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 7-м туре "Черноморец" в гостях встретится с "Минаем", а "Александрия" примет "Ингулец".

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