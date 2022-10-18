Результаты аннулировали: сборные РФ и Беларуси выбросили из отбора на женский Евробаскет-2023

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила национальные команды России и Беларуси от квалификационного турнира на женский чемпионат Европы 2023 года из-за войны в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Все результаты россиянок и белорусок в рамках текущей квалификации на континентальное первенство были аннулированы.

Отметим, что женские сборные стран-агрессоров начали отбор с двух побед и лидировали в своих группах, однако теперь они справедливо потеряли шансы выступить на будущем ЧЕ. В оставшихся четырех матчах квалификации россиянки и белоруски не будут участвовать.

Добавим, что ранее ФИБА отстранила все российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой, а также отклонила заявку РФ на проведение Евробаскета-2025.

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