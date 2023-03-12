Результаты мужского масс-старта на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде: как выступил украинец

В воскресенье, 12 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в шведском Эстерсунде завершился мужской гонкой с массовым стартом.

Украина в ней была представлена одним биатлонистом – Антоном Дудченко. С одним промахом он добрался до финиша 16-м.

Выиграл мужской масс-старт норвежец Ветле Шостад Кристиансен, в борьбе за "золото" опередивший своего соотечественника Йоханнеса Дале. "Бронзу" выиграл француз Эрик Перро, для которого это первая награда в карьере на уровне Кубка мира.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского масс-старта в Эстерсунде

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) 35:17.0

2. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+0+1) +9.1

3. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0)+12.3

4. Михал Крчмар (Чехия, 0+0+0+1) +16.2

5. Себастьян Шталдер (Швейцария, 1+0+0+0)+17.7

6. Александр Фьельд Андерсен (Норвегия, 0+1+0+0) +28.1

...

16. Антон Дудченко (Украина, 0+0+1+0) +1:15.4

Последний этап Кубка мира по биатлону-2022/23 состоится 16 – 19 марта в норвежском Холменколлене.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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