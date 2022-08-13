Результаты олимпийской чемпионки-2004 и еще двух российских легкоатлетов аннулировали из-за допинга

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) наказал трех российских легкоатлетов за использование запрещенных веществ.

Результаты российской олимпийской чемпионки-2004 Елены Слесаренко, показанные за период с 2013 по 2016 годы, аннулированы из-за допинга.

Об этом сообщил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU). Решение было принято на основе анализа базы данных LIMS.

Отметим, что Слесаренко завершила карьеру в 2014 и уже отбывала дисквалификацию за допинг в 2008-2012 годах.

Наказание за допинг получили еще двое россиян. Метальник молота Кирилла Иконников, уже отбывавший 8-летнюю дисквалификацию, получил устранение на 2 года.

Бегунка Елена Аржакова также получила новое устранение – на 2 года. 32-летняя чемпионка Европы в помещении 2011 года не сможет соперничать до июля 2024-го. Аржакова была дисквалифицирована в 2013-2015 годах. Тогда ее лишили золотой медали европейского первенства по бегу на 800 метров.

Напомним, что у России отобрали "золото" чемпионата мира-2014 по гребле и отдали Украине.

Читайте также:

"Идет уже девятый год": в Крыму в очередной раз устроили истерику из-за невключения команд в чемпионат РФ

Все из-за участия в шоу жены Пескова: известную фигуристку собираются лишить гражданства Литвы

"Никаких гимнов, флагов и национальных цветов": МОК не собирается возвращать в соревнования спортсменов из РФ и Беларуси