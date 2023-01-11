"РФ – это враг Украины, валите в свой оркостан": Усик обратился к россиянам, сравнив Путина с Гитлером

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик жестко высказался в адрес россиян, поддерживающих захватническую войну, которую их страна ведет против Украины.

Во время прямого эфира на своей странице в Instagram украинский боксер назвал Россию страной террористов и лжецов, с которыми никто в мире не хочет иметь ничего общего.

Также Усик сравнил РФ с нацистской Германией времен Второй мировой войны, а кремлевского диктатора Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

"Буду говорить на другом языке, чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да-да, я оскорбляю людей, которых не уважаю. Российская Федерация — это враг Украины. Да-да, вы хорошо меня слышите. Враг, который хочет убить всех людей в мире. Посмотрите, на их каналах говорят, что "мы ударим по Польше, мы ударим по Франции, по Британии"... то есть они, всячески устрашая народ, говорят, что они попадут в рай. Восьмая заповедь – не убей.

Вы пришли в чужую суверенную страну и убиваете. Еще хочу вам сказать. Кто давал обещания защищать территориальную целостность Украины, когда отдавали ядерное оружие? Не выполнили обещания. Так как с вами можно вести диалог, если вы балаболы, обманщики. Вы конкретные лжецы и врете всему миру. Вы живете во лжи. Вам это нравиться. А мы не хотим жить в ней. Мы хотим развиваться, чтобы наша экономика росла. Мы хотим жить, а не существовать, как делаете вы.

За моей спиной сейчас наш флаг, который является нашей силой. Верхняя часть – небо, нижняя – хлеб. Мы с Богом и ни на кого не нападали. Вспомните, в каком году Гитлер напал на СССР и что потом произошло с Германией", – заявил Усик.

Боксер также добавил, что получает много оскорбительных сообщений от россиян, обвиняющих его в продажности из-за поддержки родной страны.

"Недавно одна дырявая говорила, что я талантливая ш**ха. Да я не талантлив! Я просто х*рачу. Я наконец-то высказался! Потому что это правда. Я долго терпел. Валите в свой оркостан. Защищать нас не надо. Защитники х*ровы. Слава Богу за все! И Слава Украине!" – резюмировал Усик.

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