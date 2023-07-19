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РФ "удерживает в заложниках" финскую биатлонистку: подробности

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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РФ "удерживает в заложниках" финскую биатлонистку: подробности

Биатлонистка Дарья Виролайнен / Фото: Associated Press

Союз биатлонистов России заблокировал спортсменки Дарьи Виролайнен в состав сборной Финляндии.

Биатлонистка Дарья Виролайнен не получила доступ на международные турниры в составе сборной Финляндии, несмотря на наличие гражданства этой страны. Ее переход заблокировал Союз биатлонистов России (СБР).

Об этом пишет Оbozrevatel.

34-летняя уроженка Москвы Виролайнен в Финляндии проживает последние шесть лет и у нее есть гражданство этой страны. Но руководство российского СБР в итоге заморозило трансфер и не отпустило спортсменку в финскую команду.

Мать битлонистки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", рассказала, что теперь ее дочь вынуждена тренироваться за свой счет.

"Откровенно говоря, сама не знаю, почему Даша тренируется за свой счет... В целом все нормально, обидно только, что Даша в прошлом сезоне хотела выступить за Финляндию, а ее не пускают, несмотря на финское гражданство. Полагаю, потому что она из России. Ее долго рассматривали, но в итоге все зависло", – говорит Резцова.

Ранее сообщалось, что ВСУ "задвохсотили" российского футбольного арбитра Даниила Шеметова, который поехал убивать украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
213
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