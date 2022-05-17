Риека - Украина: где смотреть товарищеский матч и ставки букмекеров

В среду, 18 мая, сборная Украины проведет третий контрольный спарринг в рамках подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.
Команда Александра Петракова встретится с хорватским клубом "Риека". Поединок запланирован на следующий день после спарринга "сине-желтых" с итальянским "Эмполи".
Товарищеский матч сборной Украины против "Риеки" состоится на домашней арене хорватского клуба - стадионе "Руевица". Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Отметим, что поединок будет благотворительным для помощи Украине в войне с российскими оккупантами. Средства, собранные от продажи билетов, будут переведены на созданную президентом Украины Владимиром Зеленским глобальную платформу поддержки Украины United24.
Напомним, в первом матче 2022 года сборная Украины 11 мая в Германии победила "Боруссию" Менхенгладбах.
Где смотреть матч Риека - Украина
В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"). Также спарринг можно будет смотреть на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Прогнозы букмекеров на матч Риека - Украина
Абсолютным фаворитом поединка у букмекеров является национальная команда Украины. На победу "сине-желтые" можно поставить с коэффициентом 1,31. Ничья - 6,60. Победа хорватского клуба - 10,50.
Сборная Украины поборется за путевку на ЧМ-2022
Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 1 июня. Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.
Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то будет соревноваться там в группе В с Англией, США и Ираном.
Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Читайте также:
Российские оккупанты убили украинского боксера, защищавшего Украину в рядах ВСУ
"Для нашей семьи вы - легенда": родственник футболиста сборной Украины погиб на войне с оккупантами
Чемпионат мира по хоккею-2022: расписание и результаты всех матчей