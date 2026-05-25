"Рико был впереди по очкам": промоутер Джошуа раскритиковал остановку боя Усик — Верховен

Усик — Верховен / Фото: Денис Дидковский

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Хирн выразил восхищение выступлением Верховена, который проводил лишь второй поединок в профессиональном боксе.

Также промоутер раскритиковал решение рефери остановить бой в конце 11-го раунда.

"Я считаю, что это было невероятное выступление. Рико выглядел просто фантастически. Его ритм — Усик никак не мог к нему приспособиться. Перед 11-м раундом у меня Рико был впереди по очкам. Думаю, в 10-м раунде Усик немного потряс его.

Мне кажется, это была плохая остановка боя. Понимаю, что нельзя учитывать, сколько времени оставалось до конца раунда, но там были считанные секунды. Если боксер ведет в поединке или проводит столь конкурентный бой, нельзя останавливать поединок, когда он фактически не терпит серьезного избиения", — приводит слова Хирна издание ESPN.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

