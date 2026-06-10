"Рико — настоящий монстр": промоутер Джошуа сделал прогноз на реванш Усика с Верховеном

Усик — Верховен / © Associated Press

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Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сделал прогноз на потенциальный бой-реванш чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном .

"Я считаю, что в реванше Усик гораздо убедительнее победит Рико Верховена. И с коммерческой точки зрения это гораздо больший бой, чем поединок с Кабайелом.

Одной из проблем предыдущего боя Усика, по моему ощущению, было то, что он не был полностью сфокусирован на этом поединке. Он случайно оказался в бою против кикбоксера, который дал ему возможность выиграть время. Но это не был бой за абсолютное чемпионство", — заявил Хирн в интервью The Ring.

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В то же время Эдди отдал должное Верховену, назвав его "настоящим монстром".

"Усик должен побеждать Рико. Да, Верховен был отличным, я не могу забрать у него никакой заслуги. Но я просто считаю, что после 11 раундов, проведенных с ним, и с дополнительной мотивацией Усик выиграет этот бой более убедительно. Хотя, конечно, Рико — настоящий монстр. Будет очень интересно", — добавил промоутер.

Обзор боя Усик — Верховен

Усик — Верховен: итоги боя

В ночь на 24 мая Усик в египетском городе Гиза победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

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Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Также Верховен раскритиковал рефери за то, что тот якобы сократил обязательный отсчет времени для восстановления после нокдауна.

После поражения от украинца Верховен вошел в рейтинги WBC и WBA.

В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.

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Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

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Также тренер Верховена прокомментировал критику в адрес Усика после победы над кикбоксером.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

Александр после поединка рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.

Также Усик высказался о потенциальном реванше с Верховеном и назвал условие.

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Кроме того, Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с Верховеном.

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после его победы над Верховеном.

На нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

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