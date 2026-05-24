"Рико обокрали": как мир бокса отреагировал на победу Усика над Верховеном

Усик — Верховен / Фото: Денис Дидковский

В ночь на 24 мая украинский боксер Александр Усик нокаутировал нидерландского кикбоксера Рико Верховена, защитив пояса WBA, WBC и IBF в сверхтяжелом весе.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Однако многие известные боксеры и эксперты считают, что рефери не должен был останавливать поединок. Вашему вниманию реакция мира бокса на победу Усика над Верховеном.

Дерек Чисора, британский боксер супертяжелого веса

"Рико выиграл этот бой! Эй, боксерские медиа, Рико выиграл бой! Это была преждевременная остановка. Этого парня просто обокрали.

Усик не уважал Рико, пока не осознал где-то в 11 раунде, где находится. И он проигрывал. Решение остановить бой было неправильным. Усик должен согласиться на реванш.

Энтони Джошуа, бывший чемпион мира в супертяжелом весе

"Верховену нужно было дать возможность продолжить бой".

Тони Белью, бывший чемпион мира в крузервейте

"Это единственный раз за всю карьеру, когда я видел, чтобы Усик уступал по активности. Он хорошо начинал некоторые раунды, но когда доходило до последних 30 секунд, он их проигрывал. Плюс он пропускал больше ударов.

Рико был изможденный, он был на грани сил, но в значительной степени это связано с опытом. Если быть полностью честным, реванш — это минимум, чего заслуживает этот парень.

Я без сомнений хотел бы увидеть, как он выходит на 12-й раунд, и ему должны дать такую возможность. Я не записывал счет после каждого раунда, но вполне возможно, что перед 11-м раундом впереди был именно он.

Этот бой ни в коем случае не должны были останавливать, и теперь мы уже никогда не узнаем, чем бы все закончилось. Так что знаете, что лучше всего сделать? Просто провести это снова".

Энди Руис, бывший чемпион мира в супертяжелом весе

"Это было невероятный бой. Не думал, что Рико будет настолько хорошим, но я очень счастлив, что Усик одержал победу в 11-м раунде.

Я бы сказал, что шансы были 50/50, и когда начался 11-й раунд, Александр сделал то, что должен был. Поздравляю Усика, это был тяжелый бой, ведь Рико пришел, чтобы победить. Нужно ли было дать ему шанс продолжать бой? Нет".

Сауль Альварес, бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе

"Это было хороший бой. Не думаю, что остановка была преждевременной. Думаю, они спасли Рико от нокаута".

Маирис Бриедис, бывший чемпион мира в крузервейте

"Это был не тот Усик, которого мы знаем. Усик должен двигаться, использовать работу ног, создавать углы, а не стоять на месте 10 раундов. Либо он специально держал интригу для зрителей, либо пора задуматься о завершении карьеры".

Джейк Пол, боксер и видеоблогер

"От этого не убежишь — Усик лучший в нашем поколении. Но Рико просто переработал его в каждом раунде, просто разбирал его. Так что, Рико — лучший в нашем поколении?

Я самый большой фан Усика, но, брат, ты проиграл. Респект Рико за то, что он разбирал его в каждом раунде, но его фактически обокрали... Черт".

Фрэнсис Нганну, бывший чемпион UFC

"Аутсайдеры никогда не побеждают, поверьте мне — я знаю. Но сегодня вечером победителем был Рико. Точка".

Дэйв Колдуэлл, британский тренер

"Во всей этой драме потерялся тот факт, что Усик продемонстрировал невероятную волю и характер, сумев переломить ход боя и в итоге добраться до Рико. А то, как рефери остановил бой, еще и лишило Усика заслуженного признания за такой драматический камбэк и победу".

Серхио Мора, бывший чемпион мира в первом среднем весе

"Не могу поверить, что говорю это и защищаю кикбоксера, но это был полный бред с остановкой боя. Рико отбоксировал бой своей жизни. Он вел по запискам судей перед финальным раундом, был впереди по очкам — и они остановили бой в конце 11-го раунда".

Дэвид Аллен, британский боксер супертяжелого веса

"Я ненавижу указывать другим, когда уходить на пенсию. Но я говорил это еще после Дюбуа: "Завязывай, просто заканчивай. Не потому, что он не может, а потому, что он уже вошел в историю как один из лучших.

Если он сейчас начнет проигрывать, люди сразу скажут: "Да он не был таким уж и крутым". Он, наверное, вернется, проведет реванш с Рико, попытается победить Кабайела, снова будет биться с Фьюри — зачем?"

Диллон Денис, бывший боец Bellator

"Это была наиболее подтасованная хрень, которую я когда-либо видел. Больше никогда не буду смотреть бокс.

Какой это цирк, а не спорт. Рико Верховен просто деклассировал одного из лучших боксеров мира и его все равно засудили. К черту бокс, он выиграл тот бой".

Тедди Атлас, американский тренер

"Ужасная работа рефери — останавливать бой уже после гонга. И еще хуже, что трансляция даже не показывала таймер. Хотя, если честно, есть ощущение, что Усик все равно дожал бы его в 12-м раунде".

Майк Коппинджер, журналист и инсайдер

"Рико заслужил шанс уйти на щите (вероятно, имеется в виду провести бой полностью — прим.), ведь явно лидировал на записках судей. А у Усика украли вероятный чистый нокаут в 12-м раунде. Вместо этого — очередной ненужный скандал в боксе после отличного боя".

Ариэль Хельвани, журналист и инсайдер

"Фаны бокса и медиа пренебрежительно отмахнулись от боя Фрэнсиса Нганну против Тайсона Фьюри. Я до сих пор убежден, что Фрэнсис тот бой выиграл.

То же они сделали и с Рико. Сегодня его лишили шанса шокировать мир. Этот бой нужно проводить снова".

Сам Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что тот преждевременно остановил поединок.

Также Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Отметим, что на момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

