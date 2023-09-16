Римейк финала ЛЧ-2003: Шевченко "паненкой" забил Буффону с пенальти в благотворительном матче (видео)

15 сентября в Любляне состоялся благотворительный матч с участием звезд мирового футбола, организованный с целью сбора средств для пострадавшей от наводнения Словении. Присоединился к нему и знаменитый украинский форвард Андрей Шевченко.

На 21-й минуте 46-летний обладатель "Золотого мяча" открыл счет в поединке. Шевченко ударом "паненкой" забил с пенальти итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону, после чего легенды тепло обнялись.

Этот гол напомнил болельщикам финал Лиги чемпионов 2003 года между "Миланом" и "Ювентусом", когда Шевченко в серии пенальти забил победный гол в ворота Буффона.

Отметим, что участниками благотворительного поединка также стали такие легенды мирового футбола как Паоло Мальдини, Кларенс Зеедорф, Луиш Фигу, Златан Ибрагимович, Хавьер Дзанетти и другие.

Матч завершился вничью 1:1. На гол Шевченко другая команда ответила реализованным пенальти Ибрагимовича.

Напомним, в начале августа 45-летний Буффон объявил о завершении карьеры.

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