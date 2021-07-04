Римское фиаско: как сборная Украины уступила Англии в историческом четвертьфинале Чемпионата Европы

Римское фиаско: как сборная Украины уступила Англии в историческом четвертьфинале Чемпионата Европы

Фото с матча, который не принес "сине-желтым" заветную путевку в полуфинал.

Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал Евро-2020. Поединок 1/4 финала против команды Англии на "Стадио Олимпико" в Риме завершился разгромным поражением (0:4) подопечных Андрея Шевченко.

Разрушителями надежд украинской команды на проход в полуфинал стали Харри Кейн, который оформил дубль, а также Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

ТСН Проспорт предлагает просмотреть фотогалерею матча Украина - Англия, который стал первым четвертьфиналом континентального первенства в истории нашей сборной.

Смотрите также: "Обидно за счет, но совсем не стыдно": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро-2020

Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстратайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку