"Риши, нам нужны F-16": фанаты сборной Украины устроили яркую акцию во время матча с Англией

Украинские болельщики поблагодарили британцев за поддержку в войне с Россией и попросили передать истребители.

Во время матча 2-го тура отбора на Евро-2024 между сборными Англии и Украины на трибунах лондонского стадиона "Уэмбли" прошла мощная акция с участием фанатов "сине-желтых".

Поклонники украинской сборной принесли на поединок многочисленные баннеры с просьбой передать армии нашей страны истребители F-16.

"Нет времени ждать, нам нужны F-16", – именно такая надпись была на одном из флагов Украины, который держали болельщики.

"Нет времени на время. Мы нуждаемся в F-16" — Англия и Украина футболисты в joint photograph at Wembley... #StandWithUkraine pic.twitter.com/5EEZwyvGgI — Alex Raufoglu (@ralakbar) 26 марта, 2023

"Риши, нам нужны F-16", – было написано на сине-желтом баннере юного фаната украинской сборной, обратившегося к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

Фото: Associated Press

Кроме того, украинские фанаты выразили благодарность британским властям и гражданам за помощь в войне против российских оккупантов.

На 24-й минуте встречи на трибунах состоялся запланированный флешмоб с запуском сине-желтых бумажных самолетиков. Цель этой акции – привлечение внимания к передаче Украине военных самолетов.

Также перед началом игры на трибуне украинского сектора был развернут большой баннер с символическим изображением Короля Чарльза ІІІ, который держит в руке бумажный самолет. Перед флешмобом болельщики исполнили песню "Воздушным силам ВСУ нужны F-16".

Матч Англия – Украина завершился поражением команды Руслана Ротаня со счетом 2:0 .

В матчах 3-го тура квалификации на Евро-2024 сборная Украины 16 июня на выезде сыграет с Северной Македонией, Англия в тот же день в гостях встретится с Мальтой.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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