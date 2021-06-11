"Рискуете обанкротиться": во Львове будут бесплатно наливать пиво за каждый гол в ворота России

Оригинальная акция от организаторов Lviv Fan Festival.

Во львовской фан-зоне во время матча 1-го тура группового этапа Чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и России болельщиков ждет приятный сюрприз.

Организаторы фестиваля будут бесплатно наливать фанатам по 100 бокалов пива за каждый гол бельгийцев в ворота россиян.

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"Болей по-новому! Пусть вата пылает, а пиво ся наливает!", - говорится на странице фестиваля в Instagram.

Отмечается, что стоимость билета за вход на Lviv Fan Festival стоит 50 гривен.

Украинские болельщики одобрительно отреагировали на такой маркетинговый ход: "Непревзойденная акция", "Ай, молодцы! Шикарная акция", "Да вы же рискуете обанкротиться, пива хоть хватит?"

Поединок Бельгия - Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи - в 22:00.

Бельгия и Россия выступают в группе В, где их соперниками также являются Дания и Финляндия. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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