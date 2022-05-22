"Рискуют своей жизнью за шанс на счастливую жизнь": серебряный призер Бриллиантовой лиги трогательно поблагодарила ВСУ

"Рискуют своей жизнью за шанс на счастливую жизнь": серебряный призер Бриллиантовой лиги трогательно поблагодарила ВСУ

Бегунка Виктория Ткачук, принесшая Украине "серебро" второго этапа сезона Бриллиантовой лиги, поблагодарила украинских защитников.

Украинская спортсменка мечтает, чтобы в Украине как можно скорее наступил мир.

Об этом Ткачук написала на своей странице в Instagram.

"В отражении, теперь уже неотъемлемого атрибута для меня на соревнованиях, моих очках – мирное небо!"

Единственная мечта сейчас – такое же мирное небо над Украиной! Вчера начала свой сезон впервые с Бриллиантовой лиги. Второе место – очень приятный эмоциональный бонус для меня после напряженной подготовки к этому сезону!

Но это было вчера, и сезон только начался! И еще нужно много работать для того, чтобы показывать результаты еще лучше и поднимать флаг Украины!

Очень благодарна каждому за слова поддержки! А особенно нашим воинам за то, что они рискуют своей жизнью, чтобы этот шанс на счастливую жизнь дома был у нас", – написала спортсменка.

Напомним, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призером второго этапа Бриллиантовой лиги-2022 в английском Бирмингеме.

Читайте также:

Трогательное мгновение: Зинченко окутал чемпионский кубок АПЛ украинским флагом и заплакал (видео)

Игрок "Динамо" дебютным голом завершил выступление в составе чемпиона Польши (видео)

Украинская каноистка завоевала второе "золото" на этапе Кубка мира в Чехии