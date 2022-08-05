"Рисовал для дружбы": российский хоккеист пожаловался на то, как его заставили заклеить флаг РФ в Финляндии

Российский хоккеист Константин Волков выразил возмущение по поводу требования заклеить флаг страны-оккупанта во время выступления в финском "Эссяте".

В частности, 24-летний вратарь признался, что после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в его карьере возникли определенные трудности, и он был вынужден вернуться на родину.

Об этом он рассказал в интервью порталу Sports.ru.

"Из неприятного – это то, что пришлось флаг заклеивать. Я сидел в раздевалке, ко мне подошли и сообщили, что лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два – финский и российский.

Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я ведь рисовал их для дружбы, а не для вражды.

Что касается лично негатива ко мне, то либо я не понял, либо этого не было. На улице меня никто не ловил", — сказал Волков.

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