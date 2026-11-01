Rizatdinova Cup в третий раз объединит юных гимнасток со всей Украины: амбассадором турнира стала Александра Паскаль

Rizatdinova Cup 2026

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11–13 декабря 2026 года в Ужгороде состоится третий Всеукраинский турнир по художественной гимнастике Rizatdinova Cup, основанный бронзовой призеркой Олимпийских игр Анной Ризаддиновой. В этом году амбассадором соревнований стала украинская гимнастка Александра Паскаль. Впервые турнир пройдет за пределами Киева — на территории комплекса "Золотая Гора". Вход для всех желающих свободен.

Rizatdinova Cup — это всеукраинское спортивное событие, объединяющее юных гимнасток, тренеров и семьи вокруг любви к художественной гимнастике. Турнир создает возможность для детей из разных регионов Украины встретиться на одной площадке, продемонстрировать свои навыки, получить соревновательный опыт, найти единомышленников и почувствовать себя частью большого спортивного сообщества.

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Основательница турнира Анна Ризадинова — бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и одна из самых известных представительниц украинской художественной гимнастики. После завершения профессиональной спортивной карьеры она продолжила развивать это направление уже в качестве наставницы, предпринимателя и организатора спортивных проектов.

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Анна основала Rizatdinova Academy в Киеве, где дети могут заниматься художественной гимнастикой, развивать физические навыки, дисциплину и уверенность в себе. В своей работе она уделяет внимание не только спортивным результатам, но и личностному развитию юных спортсменок, их мотивации и способности преодолевать трудности.

Анна Ризадинова

Именно эти ценности лежат в основе Rizatdinova Cup. Для организаторов турнир — это не только соревнование, но и пространство поддержки, вдохновения и возможностей, где каждый ребенок может раскрыть свой потенциал и сделать следующий шаг в спортивном развитии.

"Я хочу, чтобы Rizatdinova Cup был не только о спортивных результатах, но и о вере в себя, поддержку и возможность для каждого ребенка раскрыть свой потенциал. Для меня важно, чтобы девушки из разных уголков Украины имели возможность встретиться, показать свои достижения и почувствовать себя частью большого спортивного сообщества. В прошлом году присутствие Саши Паскаль стало особенным моментом для турнира. В этом году я рада приветствовать ее уже как амбассадора — человека, чья история вдохновляет не сдаваться и двигаться вперед, несмотря на трудности", — комментирует Анна Ризадинова.

Александра Паскаль — амбассадор третьего Rizatdinova Cup

Амбассадором нынешнего турнира стала украинская гимнастка Александра Паскаль. Ее история восстановления после тяжелого испытания и возвращения в художественную гимнастику стала примером несокрушимости, силы духа и веры в собственные возможности.

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В прошлом году Саша присоединилась к Rizatdinova Cup как приглашенная гостья, а в этом году возвращается уже в новом статусе. Ее участие имеет особое значение для юных спортсменок, ведь своим примером она демонстрирует, что даже после сложных жизненных обстоятельств можно продолжать двигаться к своей цели.

Анна Ризадинова и Александра Паскаль

"Я очень счастлива стать амбассадором Rizatdinova Cup! Для меня это большая честь и ответственность. Искренне благодарю Анну Ризаддинову за доверие и возможность быть частью этого важного спортивного события.

Для меня Rizatdinova Cup — это не просто соревнование. Это большая возможность популяризировать художественную гимнастику, вдохновлять других детей, своих ровесников, заниматься спортом, открывать новые таланты и показывать, насколько красивым, сильным и вдохновенным может быть этот вид спорта.

Я хочу, чтобы как можно больше детей влюблялись в художественную гимнастику, верили в свои силы и смело шли к своим мечтам. Ведь спорт учит нас не сдаваться, преодолевать трудности и становиться сильнее.

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Я счастлива быть частью этой миссии и своим примером вдохновлять других детей", — отмечает Александр Паскаль.

Александра Паскаль

Новая локация и специальные гости

За два предыдущих года Rizatdinova Cup стал заметным событием в спортивной жизни Украины. Турнир объединяет не только участников и тренеров, но и представителей спортивного сообщества, общественных деятелей и украинского шоу-бизнеса.

В прошлом году почетными гостями мер стали Матвей Бидный, Вадим Гутцайт, Ирина Блохина, Марина Кардаш, Георгий Зантарая, Жан Беленюк, Анна Буткевич, певица Светлана Тарабарова и другие известные представители украинского спорта и культуры.

Матвей Бидный и Анна Ризадинова

В 2026 году турнир впервые пройдет не в Киеве, где проходил традиционно, а в Ужгороде. Смену города проведение обусловили условия безопасности. Новой локацией встречи юных спортсменок, тренеров и гостей станет комплекс "Золотая Гора".

В течение трех дней посетителей будут ждать выступления юных гимнасток, торжественные награждения и встречи со специальными гостями. Организаторы приглашают семьи участниц, представителей спортивного сообщества и всех желающих присоединиться к событию, увидеть выступления спортсменок и поддержать новое поколение украинской гимнастики.

Rizatdinova Cup призван не только популяризировать художественную гимнастику, но и напоминать о важности детского спорта, поддержки и доступа к возможностям развития независимо от того, в каком регионе Украины растет ребенок.

Турнир станет возможностью увидеть юные таланты, почувствовать атмосферу спортивного праздника и поддержать детей, ежедневно работающих над собой, учатся преодолевать трудности и уверенно двигаются к своим мечтам.

Информация о событии

Событие: третий Всеукраинский турнир по художественной гимнастике Rizatdinova Cup.

Даты: 11-13 декабря 2026 года.

Место проведения: комплекс "Золотая Гора", Ужгород.

Основательница: Анна Ризадинова, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года.

Амбассадор: Александра Паскаль.

Вход: свободный для всех желающих.

Rizatdinova Cup – это больше, чем спортивные соревнования. Это встреча детей со всей Украины, объединенных общими целями и любовью к художественной гимнастике, возможность поддержать юных спортсменок и увидеть, как формируется будущее украинского спорта. Событие призвано вдохновлять детей верить в свои силы, не останавливаться перед трудностями и смело идти к своей цели.

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