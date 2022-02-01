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Робот хотел отобрать еду: российская фигуристка попала в курьезную ситуацию на Олимпиаде-2022 (видео)

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Робот хотел отобрать еду: российская фигуристка попала в курьезную ситуацию на Олимпиаде-2022 (видео)

Associated Press

Медведева чуть ли не осталась голодной.

Российская фигуристка Евгения Медведева столкнулась с небольшими проблемами на Олимпийских играх в Пекине.

В связи с пандемией организаторы Игр-2022 закупили в качестве обслуживающего персонала несколько роботов-доставщиков. Именно с представителем разумной техники Медведевой так и не удалось подружиться.

Об этом фигуристка рассказала в Instagram.

На кадрах видно, как к столовой к ней подъезжает робот-курьер. Спортсменка успела убрать только тарелку с супом, а затем нажала кнопку на экране. Робот через некоторое время захлопнул дверцу и уехал от Медведевой, так и не отдав ей часть заказа.

"Эй, подожди, я не забрала! Я не забрала еду! Отдай, отдай", — пыталась наладить диалог Медведева с роботом.

Через некоторое время он все же вернулся к спортсменке, и та сумела забрать свой заказ полностью.

  • Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.
  • Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;
  • Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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